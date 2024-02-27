جدول امتحان شهر فبراير لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان شهر فبراير للعام الدراسي الحالي، للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والمقرر أن يبدأ يوم الأحد 3 مارس.

وأعلنت المديرية إجراء اختبار شهر فبراير في أجزاء المنهج المقرر الذي جرى تدريسه خلال شهر فبراير 2024، ويجرى وضع الاختبار بمعرفة موجه المادة، مع مراعاة لمواصفات الورقة الامتحانية.

جدول امتحانات شهر فبراير 2024

ويعقد الاختبار في جزء من الحصة الدراسية، ما عدا الحصتين الأولى والأخيرة، وحسب ظروف كل مدرسة، ويجرى عقده وفقا للجدول التالي:

- يوم الأحد 3 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 4 مارس 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 5 مارس 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 6 مارس 2024: امتحان مادة الرياضيات وICT تكنولوجيا المعلومات.