3 خطوات للتقديم.. فرص تعليمية مجانية للطلاب المصريين بالولايات المتحدة

سيعا لتوفير فرص لملايين الشباب حول العالم، وفرت السفارة الأمريكية في القاهرة فرص تعليمية مجانية للطلاب المصريين في أمريكا، وذلك من خلال مشاركتها في معرض EDU GATE الـ14، المعروف بأنه أكبر معرض تعليمي في مصر، والذي انعقد في الفترة من 25 إلى 27 فبراير في فندق كمبينسكي رويال مكسيم في القاهرة، فضلا عن تواجده يوم 29 فبراير في فندق فور سيزونز سان ستيفانو في الإسكندرية.

فرص تعليمية مجانية للطلاب المصريين في أمريكا

وبحسب ما جاء في بيان رسمي للسفارة الأمريكية في مصر، فإن موظفي السفارة الأمريكية ومستشارو Education USA وخريجي برنامج التبادل الأمريكي يتطلعون إلى الاجتماع مع الطلاب المصريين المهتمين بمتابعة فرص التعليم والتبادل في الولايات المتحدة ومصر.

وحول تفاصيل الفرص المقدمة من جانب السفارة الأمريكية حول فرص تعليمية مجانية للطلاب المصريين في أمريكا، قالت هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية في مصر، في بيان رسمي للسفارة، إن الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى للسعي إلى فرص في التعليم العالي لملايين الشباب من جميع أنحاء العالم، متابعة: «نحن فخورون بتنوع مؤسساتنا ذات المستوى العالمي، والتي تضم آلاف البرامج الأكاديمية ومرونة لا مثيل لها».

وتابعت السفيرة الأمريكية لدى مصر: «هناك مكان لجميع الطلاب المصريين المهتمين بالدراسة في الولايات المتحدة بدءا من الجامعات الحكومية الكبيرة إلى كليات العلوم الإنسانية الصغيرة، وإلى الكليات المجتمعية والكليات التقنية، لمدة فصل دراسي أو دورة دراسية كاملة».

وأشار الدكتور علي شمس الدين، رئيس معرض EDU GATE، إلى أن المعرض يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في مصر، والتي أعلن عنها وزير التعليم العالي المصري الدكتور أيمن عاشور في مارس الماضي، قائلا: « هذا أمر مهم بالنظر إلى النمو الكبير في تنوع الجامعات، وخاصة في مصر. وقد ركز القادة المصريون بشكل كبير على التعليم، مما أدى إلى تقدم كبير في نظام التعليم العالي والجامعات التي تسعى إلى اللحاق بنظيراتها الدولية في مختلف التصنيفات العالمية. ونتوقع مشاركة دولية غير مسبوقة من 20 دولة، على رأسها الولايات المتحدة، وأكثر من 15 ألف زائر».

خطوات التقديم بمنح السفارة الأمريكية

ووفقا للبيان الخاص بسفارة الولايات المتحدة، إنها تلتزم بمساعدة الطلاب المصريين في العثور على المكان المناسب لهم فيما يتعلق بالفرص التعليمية، كل ما عليهم الآتي..

- زيارة جناح السفارة الأمريكية بالقاهرة في EDUGATE، ومعرفة المنح المقدمة وكيفية الاستفادة منها.

- التأكيد على أن المنح لمدة فصل دراسي أو دورة دراسية كاملة، في عدد من الجامعات الحكومية الكبيرة وكليات العلوم الإنسانية الصغيرة، وصولا إلى الكليات المجتمعية والكليات التقنية.

- من الممكن معرفة المزيد عن الشراكة التعليمية بين الولايات المتحدة ومصر، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني eg.usembassy.gov.

شراكات تعليمية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

وقد التقت السفيرة الأمريكية بما يقرب من40 من قادة الجامعات المصرية على هامش مؤتمر EDUGATE للتأكيد على أن الجامعات الأمريكية لا تزال حريصة على الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المصرية في مبادرات تتراوح بين برامج الدرجات العلمية المزدوجة وتبادل العلماء وأعضاء هيئة التدريس وفرص البحث التعاوني، بالإضافة إلى البرامج التي تركز على الطلاب.

وقد شارك أكثر من 27000 مصري في برامج التبادل الحكومية الأمريكية، وتقوم سفارة الولايات المتحدة بتسهيل سفر 450 مصريًا إلى الولايات المتحدة سنويًا في برامج التبادل المهني والأكاديمي.

وفي مصر، قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من 1.7 مليار دولار من الدعم للتعليم منذ عام 1978، بما في ذلك المنح الدراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأكثر من 6000 مصري للدراسة في الجامعات المصرية والأمريكية الرائدة.

منح أخرى تقدمها السفارة الأمريكية

ويشارك مكتب اللغة الإنجليزية الإقليمي التابع للسفارة الأمريكية فرص التطوير المهني عالية الجودة لآلاف معلمي اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء مصر سنويًا في كل محافظة في مصر، كما يوفر برامج وفرص تعليمية للمصريين المهتمين بتحسين كفاءتهم في اللغة الإنجليزية أو تطوير المهارات التقنية.