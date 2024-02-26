عبد الباسط وشيبة وحمزة نمرة.. أبرز تترات مسلسلات رمضان 2024

تعودنا في الأعمال التليفزيونية، أن التتر جزء لا يتجزأ من العمل الدرامي، فهناك أعمال محفورة في ذاكرتنا، بسبب تتراتها، وهناك أعمال غابت وظل التتر، حتى وإن كان مُجرد موسيقى تصويرية فقط، فنحن لا ننسى ليالي الحلمية، أو هوانم جاردن سيتي، أو بوابة الحلوان أو زيزينيا، وغيرها.

مع اقتراب الموسم الدرامي الرمضاني 2024، الذي يتنافس عدد كبير من المسلسلات خلاله، نرصد لكم من خلال هذا التقرير، 4 تترات استقرت عليها 4 مسلسلات، سيتم طرحها في رمضان.

حمزة نمرة في سر إلهي:

استقر صناع مسلسل سر إلهي للنجمة روجينا، المقرر عرضه عبر شاشة CBC، وهو المسلسل المُكون من 15 حلقة، على أن يغني المُطرب حمزة نمرة شارة البدء.

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، محمد ثروت، أحمد سلامة، أحمد مجدي، محسن منصور، محمود حجازي، مراد مكرم، ميمي جمال، صلاح عبدالله، رشا مهدي، مريم أشرف زكي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال.

عبد الباسط حمودة في المعلم:

يقدم هذا العام مصطفى شعبان شخصية المعلم في سوق السمك، المسلسل الذي ينتمي لنوعية المسلسلات الشعبية، وعليه تم الاستقرار على النجم الشعبي الكبير عبد الباسط حمودة، لتقديم تتر المسلسل.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، اخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

وائل الفشني في بيت الرفاعي

وائل الفشني كان اختيار صناع مسلسل بيت الرفاعي، وهو المسلسل الذي يلعب بطولته النجم الكبير أمير كرارة، ويكرر فيه التعاون مع المُخرج الكبير أحمد نادر جلال.

مسلسل بيت الرفاعي يُعرض على ON، بجانب عرضه على منصة وواتش إت، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد شيبة في حق عرب

مسلسل حق عرب واحد من المسلسلات الشعبية في رمضان، حيث تدور أحداثه حول عرب، الذي يجسده النجم أحمد العوضي، الذي يعيش داخل حي شعبي، وحارة شعبية تدور فيها العديد من الصراعات والمشكلات.

لذلك وقع اختيار صناع العمل على المُطرب الشعبي الشهير، أحمد شيبة، وهو الذي نجح في تقديم عدد من التترات من قبل خاصة في هذه النوعية من الأعمال.