رمضان 2024.. أبطال إمبراطورية ميم يكشفون تفاصيل شخصياتهم في العمل (فيديو)

كشف أبطال مسلسل إمبراطورية ميم، عبر قناة CBC تفاصيل شخصياتهم خلال العمل كما كشفوا عن صفاتهم أيضا ضمن أحداث المسلسل، الذي تدور في إطار الدراما العائلية حول مختار أبو المجد الإمبراطور المسؤول عن أولاده الستة الذين تبدأ أسماؤهم بحرف الميم، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم.

نور النبوي في دور مروان أبو المجد

يقدم الفنان نور النبوي شخصية مروان أبو المجد من خلال مسلسل إمبراطورية ميم، ومن صفات مروان أبو المجد رؤيته بـ انه يستحق إدارة كل شيء في هذه الإمبراطورية كما انه مشاغب بعض الشيء ويُعد أقرب الأبناء إلى الإمبراطور.

هاجر السراج في دور منى

وتجسد هاجر السراج شخصية منى وهي الأبنة الأكبر للفنان خالد النبوي الذي يؤدي شخصية مختار أبو المجد ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم.

ومن تفاصيل شخصيات إمبراطورية ميم، تقدم الفنانة مايان السيد شخصية مادي أحد أبناء مختار أبو المجد وتشارك أيضاً الطفلة منى أحمد زاهر في هذا العمل بشخصية منة البنت الصغرى له إلى جانب الطفل آدم وهدان الذي يقدم شخصية مازن كما ان إلهام صفي الدين تقوم بدور مايا مختار أبو المجد.