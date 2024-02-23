«الإفتاء» توضح فضل صيام الأيام البيض من شعبان: تبعد عنك النار

قالت دار الإفتاء المصرية إن صيام الأيام البيض من كل شهر عربي أمر مستحب وهو وصية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يسعى كثير من الناس لاقتناص هذه الأيام المباركة بالصيام والأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، ويتساءل كثير من الناس عن فضل صيام الأيام البيض من شعبان التي بدأت اليوم وهي أيام 12 و 13 و 14 من الشهر العربي، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

فضل صيام الأيام البيض من شعبان

وأضاف دار الافتاء في فتوى لها تتحدث فيها عن فضل صيام الأيام البيض من شعبان، إن من واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ»، مضيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض من كل شهر ومن شعبان.

صيام الأيام البيض

واوضحت الافتاء خلال حديثها عن فضل صيام الأيام البيض من شعبان أن صيام هذه الأيام يعتبر من التطوع لله عز وجل للتقرب منه وورد عدد من الاحاديث عن فضل صيام هذه الأيام أنه يبعد عن النار ويقي المسلم حرها فعن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»، كما يجازي بفرحتين من عند الله فثبت في البخاري ( 1904 )، ومسلم (1151)، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ».