رئيس «الجودة والاعتماد»: القيادة السياسية في مصر تهتم بتطوير نوعية التعليم

زار الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جامعة بنها، صباح اليوم، في إطار متابعة زيارات اعتماد مؤسسات التعليم العالي التي بدأت مع الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023 – 2024.

متابعة الفصل الدراسي الثاني

كان في استقبال رئيس هيئة جودة التعليم، رئيس جامعة بنها الدكتور عبد الناصر الجيزاوي، ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات، وفي اجتماع موسع بين الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مع عمداء ووكلاء الكليات بجامعة بنها.

واستعرض آخر المستجدات الخاصة بإجراءات عمليات الاعتماد، وأحدث معايير الجودة العالمية التي يتم الأخذ بها والاستفادة منها.

وفي إطار زيارته لجامعة بنها، اجتمع الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة جودة التعليم بالسادة رؤساء وأعضاء فرق المراجعة، وذلك لمتابعة سير عمليات الزيارات التي تقوم بها حاليا لجامعة بنها والتي تشمل كليتي الهندسة والزراعة.

جودة التعليم ركيزة أساسية للتطور

في ختام زيارته لجامعة بنها صرح الدكتور علاء عشماوي بأن جودة التعليم والاعتماد، ستظل تمثل ركيزة أساسية للتطور والنمو في كل مناحي الحياة، لأن نتائجها تنعكس على كل قطاعات ومجالات العمل بالدولة.

وأضاف رئيس هيئة الجودة، أن القيادة السياسية في مصر معنية بشكل كبير بأهمية جودة التعليم ، ومدركة لضرورة تحقيق نقلات نوعية في هذا الإطار، وأن هناك بالفعل تعاون بناء ومستمر بين الهيئة والوزارات المعنية وكل مؤسسات التعليم من أجل تحقيق هذه الرؤية المستقبلية التي تحتاج من الجميع لجهد مستمر، وأفكار بناءة، وتعامل إيجابي مع الواقع مهما كانت التحديات.

وجدير بالذكر أنه في إطار التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وجامعة بنها يوجد مقر دائم لفرع من فروع هيئة جودة التعليم داخل الجامعة ، يتولى كافة عمليات التدريب لمؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي بمحافظة القليوبية.

وامتدادا لزيارة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجامعة بنها اليوم، وفي الاطار نفسه قامت أيضا الدكتور سناء راضي نائب رئيس الهيئة بزيارة لجامعة النهضة الحديثة بالقاهرة وذلك لمتابعة زيارات الاعتماد الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والتي بدأت في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023 – 2024.