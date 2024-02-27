فرقة «أبريجو تياترو» الإسبانية تشارك في المهرجان المسرحي لشباب الجنوب بقنا

تقدم الفرقة المسرحية الإسبانية «أبريجو تياترو» للمخرج والكاتب باتي دومينيك، برنامجًا فنيًا ثقافيًا موسعًا، ضمن النسخة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب بمحافظة قنا، وذلك خلال أول أسبوع من شهر مارس.

وذكر بيان صادر عن سفارة إسبانيا في القاهرة اليوم الثلاثاء، أنَّ الفرقة ستقدم مسرحية «عروس الرياح» يوم 2 مارس في مدينة قنا، وهي عبارة عن عمل فني مستوحى من مرحلة مهمة في حياة الفنانة السريالية ليونورا كارينجتون التي عاشت في العشرينات من عمرها التجربة الأكثر رعبًا في حياتها بمدينة سانتاندير، وكانت «ليونورا» مصدر إلهام الفنان ماكس إرنست وهو الذي أطلق عليها اسم «عروس الرياح».

ورش تدريبية في الإخراج المسرحي

ولفت البيان إلى تكريم المخرج الإسباني خلال المهرجان وفرقته المسرحية من أجل الإشادة بمسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنَّ الفرقة ستقدم على هامش المهرجان ورشة عمل تدريبية في الدراما والإخراج لدارسي المسرح من ذوي المستوى المتقدم بالقارة الأفريقية.

أعمال فنية قدمتها الفرقة الإسبانية

وأشار إلى أنَّ «أبريجو تياترو» فرقة مسرحية ذائعة الصيت على المستوى الدولي مقرها في منطقة كانتابريا -قنطبرية- بشمال إسبانيا، وقدمت أعمالها الفنية على عدة مسارح في 5 قارات على مدار أكثر من 20 عامًا، وفي عام 2023 اشتركت الفرقة في النسخة السابعة من نفس المهرجان وحصدت عدة جوائز آنذاك منها أفضل أداء نسائي «ماريا بيدال»، بالإضافة لجوائز أخرى عن الإخراج والسينوجرافيا وأفضل عرض.