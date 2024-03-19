ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن في رمضان، إذ تتعرض بعض النساء إلى هذا الأمر خلال أيام الشهر الكريم، وقد لا تعلم منهنّ حكم ذلك، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية.

ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن في رمضان؟

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنَّ الفقهاء اختلفوا في حكم قراءة القران للمرأة الحائض في رمضان، إذ يرى جمهور الفقهاء حرمة قراءة الحائض والنفساء للقرآن ومس المصحف، بينما يرى المالكية جواز قراءتهما القرآن في حال استرسال الدم مُطلَقًا.

وأضاف مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء في حديثه عن حكم قراءة القران للمرأة الحائض في رمضان، أنَّه إذا انقطع الدم لم يجز للمرأة القراءة حتى تغتسل إلا أن تخاف النسيان، كما ذهبوا إلى جواز مس المصحف لِمَن تتعلم القرآن أو تُعلِّمه؛ وذلك حال التعلم أو التعليم فقط.

يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن للتعلم أو العمل

واختتم إجابته على ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن في رمضان أنَّ الأولى هو العمل برأي الجمهور خروجًا من الخلاف، فمن وجدت في ذلك مشقة وحرجًا واحتاجت إلى قراءة القرآن أو مس المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس فيجوز لها حينئذ تقليد المالكية، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج.