انهيار أسعار الحديد في مصر.. «عز» يتراجع 7 آلاف جنيه

سجل سعر طن الحديد اليوم في مصر انخفاضًا كبيرًا، في ظل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، الأمر الذي دفع عدد من شركات إنتاج حديد التسليح ومسطحات الصلب عن إعلان تراجع أسعار منتجاتها الجديدة بقيمة تصل إلى 7 آلاف جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار منتجات الحديد الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم في مختلف شركات إنتاج حديد التسليح ومسطحات الصلب العاملة في السوق المصري.

تراجع أسعار حديد عز

أعلنت شركة حديد عز انخفاض أسعار جديد لحديد التسليح بنحو 7 آلاف و20 جنيها لتسجل نحو 46 ألفًا و500 جنيه للطن بداية من 28 فبراير 2024، كما تراجع سعر مسطحات الصلب بنحو 7 آلاف جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 50 ألفًا و340 جنيهًا، من أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

تراجع أسعار حديد الجيوشي

كما أعلنت شركة الجيوشي للصلب، خفض أسعار حديد التسليح اعتبارا من اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، ليسجل سعر الطن نحو 45 ألفًا و500 جنيه للموزع المعتمد، بتراجع يقدر بنحو 7 آلاف جنيه، ويسمل السعر 14٪؜ ضريبة القيمة المضافة المقررة.