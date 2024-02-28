مطلوب شبيه لهؤلاء النجوم للمشاركة في مسلسل رمضان 2024.. اعرفهم

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار، حاجتها إلى شباب يُشبهون أبطال العمل الدرامي؛ للمشاركة في السباق الرمضاني 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار

وأعلنت الشركة «مطلوب طفلة شبيهة للفنانة عائشة بن أحمد من سن 8 سنوات لـ10 سنوات، مطلوب ممثل شبيه للأستاذ ياسر علي ماهر من سن 40 سنة لـ45 سنة، مطلوب ممثلة شبيهة للأستاذة حنان سليمان من سن 40 سنة لـ45 سنة لمسلسل رمضان 2024».

وأعلنت قناة DMC عرض مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة عائشة بن أحمد، عبر شاشتها.

دور آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول زوجين يواجهان مشكلة كبيرة تقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد اكتشاف مرض ابنهم بالصدفة وملاحظة الأم، والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد لبقع غريبة، وتبيّن الفحوصات إصابته بمرض السرطان وتبدأ رحلتهم في العلاج.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، أحمد علي ماهر، وآخرين من تأليف ألمي كفارنة، وإخراج هاني خليفة.