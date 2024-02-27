خسارة جديدة في سعر الدولار بالسوق الموازية.. وصل إلى أدنى مستوى

خسر سعر الدولار في السوق الموازية، نحو 2 جنيه، منذ قليل، وسجل نحو 46 جنيهًا، وهو أدنى مستوى وصل له مؤشر الدولار منذ أعلنت الحكومة تفاصيل أكبر شراكة استثمار في رأس الحكمة، التي وجهت ضربة قاصمة لسعر صرف الدولار بالسوق الموازية، وكان لها نتائج مباشرة لهبوط سعر الدولار من 72 جنيهًا إلى 46 جنيهًا وفق سعر التنفيذ.

ما سعر التنفيذ للدولار في السوق الموازية؟

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن سعر التنفيذ في السوق الموازية - أي تنفيذ البيع - غالبًا ما يكون مختلفًا عن السعر المعلن عبر التطبيقات التي تنشر سعر الدولار، وأن سعر التنفيذ يكون أقل من سعر التطبيق بنحو 3 جنيهات.

أوضح لـ«الوطن»، أن سعر الدولار في السوق الموازية سوف يشهد مزيدًا من التراجع خلال الأيام المقبلة، وأن سعر الدولار سوف يهبط إلى 40 جنيهًا مع ضخ مزيد من العملة الصعبة في البنك المركزي من خلال الاستثمارات الجديدة.

خبير: الدولار سيعود إلى سعره الطبيعي

وتابع بأن الدولة نجحت في تحجيم السوق الموازية لأنها تقوم على مضاربات وهمية، وأن سعر صرف الدولار بدأ يقترب من سعره الطبيعي، كما أن الدولة وجهت ضربات قانونية لعدد من أباطرة السوق الموازية وقامت بالتحفظ على مبالغ كبيرة وفق البيانات الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية.