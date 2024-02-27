أستاذ علاقات دولية: تحركات مصر دليل على دعم لا متناهي للقضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ تصريحات وزير الخارجية الأخيرة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، رسالة واضحة من الدولة المصرية وخارجيتها بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته وعدم التعامل بازدواجية معايير واضحة فيما يخص العدوان على غزة، مؤكدا أنَّ القاهرة منذ اللحظة الأولى تسعى بكل قوة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.

فرض سياسة التجويع والتهجير

وأضاف «فارس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ تخاذل المجتمع الدولي جعل الجانب الإسرائيلي يتمادى في انتهاكاته وأفعاله الإجرامية أحادية الجانب تجاه المدنيين في غزة، ومنها استغلال سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية وفرض واقع جديد وهو سياسة التجويع والتهجير.

إقامة دولة فلسطينية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «تصريحات وتحركات مصر على كافة الأصعدة جميعها دليل قاطع على أن دعمنا اللا متناهي لفلسطين وقضيتها لن يتوقف إلا بتنفيذ حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم العادلة».

وأكد أنَّ تصريحات وزير الخارجية اليوم تحث المجتمع الدولي على التحلي بالضمير الإنساني ودعم الجهود الإنسانية والرؤية المصرية الواضحة بضرورة إنفاذ المساعدات وكسر الحصار عن غزة، وفرض هدنة إنسانية تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، مع ضرورة تنفيذ القرارات الشرعية الدولية.