قطع وتخفيف ضغوط المياه في عدد من المناطق بالصعيد والدلتا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع وتخفيض ضغوط المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة بمحافظتي سوهاج والدقهلية للقيام بأعمال الصيانة وتطهير الخزانات.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن انقطاع المياه بالمناطق المرتفعة بحي الكوثر بمدينة أخميم اليوم الاثنين، في تمام الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 4 من فجر غدٍ الثلاثاء ولمدة 5 ساعات.

إجراء أعمال الصيانة وتطهير بيارة السحب

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج سبب الانقطاع خلال تلك الفترة، نظرا لإجراء أعمال الصيانة وتطهير بيارة السحب بمحطة مياه نيدة السطحية.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتا إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

ضعف المياه بقرى مركزي طلخا ونبروه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تخفيض ضغوط المياه يوم غد الثلاثاء بدءا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساء، عن قرى مركزي طلخا ونبروه.

القيام بأعمال صيانة داخل مرفق مياه طلخا بخط السحب لطلمبة المرشح

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى أن سبب انقطاع الخدمة القيام بأعمال صيانة داخل مرفق مياه طلخا بخط السحب لطلمبة المرشحة.