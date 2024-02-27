المستندات المطلوبة لوظائف جامعة بنها 2024 بهيئة التدريس.. الحق قدم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف شاغرة بجامعة بنها، في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتي تشمل وظائف: «أستاذ، وأستاذ مساعد، مدرس، ومدرس مساعد، ومعيد».

آخر موعد للتقديم بوظائف جامعة بنها

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية أنه يستمر التقديم لوظائف جامعة بنها حتى يوم 11-3-2024، وفقا للشروط المحددة والأقسام والتخصصات المطلوبة والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة بنها

تطلب جامعة بنها للتعيين، 2 أستاذ و3 أستاذ مساعد و49 مدرسا و8 مدرسين مساعدين و17 معيدا، بكليات التربية الرياضية والعلاج الطبيعي والهندسة ببنها والفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الإصطناعي والهندسة بشبرا، وذلك طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

شروط التقديم لوظائف جامعة بنها

وجاءت شروط التقدم لوظائف جامعة بنها على النحو التالي:

- أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة بنها

- أصل شهادة البكالويوس.

- أصل بيان التقديرات.

- أصل شهادة الماجستير والدكتوراة، للمتقدمين لوظيفة مدرس ومدرس مساعد.

- شهادة تحليل المخدرات وقت التقدم للإعلان.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية

- 6 صور ضوئية الموقف من التجنيد للذكور والموقف من الخدمة العامة للإناث.

- 3 نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراه.

- موافقة جهة العمل أو إقرار كتابي بعدم العمل.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق انهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة والجزاءات.

- ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم، موضحاً به خبراته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم اليها مرفقاً به المستندات التي تؤيد صحة ما ورد فيها.