لحظات تشويقة في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.. حكاية سباق السيارات

لحظات تشويقة من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، المقرر في شهر رمضان عبر شاشات المتحدة، تلك المشاهد نشرها «شعبان» عبر صفحته بمنصّات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ولكن ماذا ظهر فيها؟

في البرومو الجديد لمسلسل «المعلم»، ظهر الفنان مصطفى شعبان في مطاردة مع بعض الأشخاص بالسيارات، كما ظهر أيضًا في المقطع انقلاب إحدى السيارات، لكن لم يتضح هل هي التي يستقلها الفنان مصطفى شعبان، أم الأشخاص الذين يطاردهم.

الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية Watch it، نشرت عبر «فيسبوك» برومو مسلسل المعمل، معلقين: «المعلم أجدع صاحب تلاقيه، وأصعب عدو تعاديه»، وبعد ساعات قليلة من نشر البرمو، حصد الكثير من المشاهدات والتفاعلات.

أبطال مسلسل المعلم

الجدير بالذكر أن مسلسل «المعلم» من بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنان أحمد فؤاد سليم وسارة نور ومحمد العمروسي، ومحمود الليثي وهاجر أحمد وسهر الصايغ وسلوى خطاب، وعبدالعزيز مخيون وانتصار ومنذر ريحانة وأحمد بدير، إضافة إلى أحمد عبدالله محمود وأسامة الهادى وطارق النهري ومصطفى حشيش ولبنى ونس، ومفيد عاشور وعلاء زينهم.

مشاركة الطفل جان رامز

كما يشارك أيضًا الطفل جان رامز بطل فيلم البعبع مع الفنان أميرة كرارة، وعدد كبير من الفنانين، المسلسل ألفه محمد الشواف ومن إخراج مرقص عادل وإنتاج شركة سينرجي.