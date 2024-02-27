برومو مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في 5 نقاط

يخوض النجم مصطفى شعبان الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل بمسلسل المعلم والمقرر عرضه على قناة الحياة في الشهر الكريم التابعة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه داخل سوق السمك.

وطرح المُنتج تامر مرسي برومو جديد للمعلم نستخلص منه عددا من الملاحظات.

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1- تدور أحداث القصة حول شخصية البطل مصطفى شعبان الذي يتورط والده «المعلم حامد كبير السوق» في صغره لمؤامرة يدخل بعدها السجن ويلعب شخصية الفنان أحمد فؤاد سليم، ولا يتعرض فقط للسجن بل للسرقة أيضًا.

برومو مسلسل مصطفى شعبان

2- يوضح البرومو أن هناك قصة صعود لابن المعلم حامد وهو مصطفى شعبان والذي يقرر استكمال مشوار والده في تجارة السمك داخل السوق.

3- يتزوج مصطفى شعبان من سهر الصايغ ولديه منها طفل صغير.

4- هناك أربعة أضلع داخل السوق يشكلون خطرا على مصطفى شعبان يدخل معهما في صراع في مقدمتهم «المعلم شداد»، الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد بدير، ويليه منذر رياحنة، وبينهما سيدة وتجسد شخصيتها الفنانة سلوى خطاب، وايضًا الفنان طارق النهري الذي يظهر بلوك مُختلف.

5- يوضح البرومو أن هُناك شخصية نسائية أخرى وقصة حُب من طرف واحد بين البطل مصطفى شعبان وهاجر أحمد.