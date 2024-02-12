أحمد موسى: لجان الإخوان والموساد مشتركة في تشويه الجيش المصري (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لجان الإخوان والموساد الإسرائيلي «المخابرات»، مشتركة في ضرب الجبهة الداخلية لمصر وتشويه صورة الجيش المصري، لافتا إلى أن إسرائيل والإخوان على وتيرة واحدة.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد قائلا: «بقول لكل اللي طلع واتكلم عن التسليح والطرق عرفتوا وفهمتوا دلوقتي اللي بيحصل، استراتيجية الدولة بتقول لازم أكون قوي والكل يهابه ويضع له ألف حساب».

الرئيس السيسي يضع تحديث قوة الجيش على رأس أولوياته

وأضاف موسى قائلا: «منذ قدوم الرئيس السيسي وهو يضع تحديث قوة الجيش على رأس أولوياته، والإعلام الإسرائيلي منزعج من التنمية التي تحدث في سيناء وشبكة الطرق التي تدشن هناك، فاكرين لما الإخوان كانوا بيقولوا ليه بتجيبوا حاملات مروحيات وطائرات، ومصر تدعو دائما للسلام ومصر لن تتراجع عن موقفها من القضية الفلسطينية، ومصر تريد حل الدولتين».

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن «بعض وسائل الإعلام المعادية لمصر عادت للتحريض ضدها، وموقفي لن يتغير منهم أبدا، مصر بتدفع الثمن من 48 ومحدش بيتحمل المسؤولية غيرنا، الجيش المصري مسؤول عن حماية أرضه، ومصر ضحت بالكثير من شهدائها من أجل القضية الفلسطينية».

الحروب لها ثمن تدفعه الأوطان

واستكمل موسى: «الحروب لها ثمن تدفعه الأوطان، ومنذ 10 سنوات تخوض مصر حربا للتنمية وحربا ضد الإرهاب، وكل مصري مقاتل في مكانه».