«الزراعة» تعلن أسعار تقاوي المحاصيل الصيفية لموسم 2024

أعلنت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أسعار تقاوي محاصيل الموسم الزراعي الصيفي 2024، وحددت سعر الذرة الشامية صنف هجين فردي 10 أبيض و168 أصفر بـ1250 جنيها للعبوة وزن 5 كيلوجرامات، وصنف هجين ثلاثي 321 أبيض و324 أبيض بسعر 1120 جنيها للعبوة وزن 7 كيلوجرامات.

سعر بذرة القطن جميع الأصناف

وجاء سعر بذرة القطن جميع الأصناف 1500 جنيه للعبوة وزن 24 كيلوجراما، و750 جنيها لوزن 12 كيلوجراما، كما حددت سعر تقاوي الأرز الصنف العريض عبوة 25 كيلوجراما بـ750 جنيها، والأصناف الرفيعة وزن 25 كيلوجراما بسعر 700 جنيه.

حددت الإدارة سعر فول الصويا جيزة 111، وزن عبوة 30 كيلوجراما لتكون 1350 جنيها، ووزن 15 كيلوجراما بسعر 675 جنيها، وسعر السمسم صنف شندويل 3 لوزن 1 كيلوجرام 130 جنيها.

سعر تقاوي فول الفاصوليا

حددت سعر تقاوي فول الفاصوليا صنف نبراسكا لوزن 10 كيلوجرامات 1700 جنيه، وسعر الذرة الرفيعة العبوة 5 كيلوجرامات من صنف جيزة 15، هو 300 جنيه وصنف دور ادو 250 جنيها.