متحدث «الوزراء»: نولي اهتماما كبيرا بتوافر السلع في شهر رمضان

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مسألة توافر السلع في شهر رمضان لها أهمية كبيرة، وتم عقد اجتماع بمجلس الوزراء لضمان توفير النقد الأجنبي المطلوب لسد الفجوة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

لجنة فنية وقانونية تدرس مجموعة من العروض الاستثمارية الكبرى

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة cbc، أننا لدينا لجنة فنية وقانونية بمجلس الوزراء تدرس مجموعة من العروض الاستثمارية الكبرى، هذا الأمر يأتي في إطار حرص الدولة على الاستفادة وطرح مشروعات استثمارية كبرى تحقق أهداف التنمية.

ضرورة وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع

وأشار إلى أن هناك في الجمارك على الأرض المصرية سلع غذائية وأدوية وأعلاف قيمتها تقدر بـ1.3 مليار دولار، موضحًا أنه خلال اجتماع مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم التأكيد على ضرورة وضع خطة للإفراج التدريجي عن تلك السلع.