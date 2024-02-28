حزب المستقلين الجدد يثمن إسقاط مساعدات مصرية على غزه

أكد حزب المستقلين الجدد أن قيام سلاح الجو المصري بإسقاط المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية على قطاع غزة، تأكيد جديد على موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق لحين وقف الحرب على القطاع.

مصر تفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات من الخارج

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في بيان، اليوم الأربعاء، أن إسقاط المساعدات الإنسانية والإعلان على إقامة مستشفى مصري ميداني في غزة، يعد جزءًا من الاستراتيجية المصرية التي بدأت منذ بداية الحرب وهو التحرك المصري دبلوماسيا منذ اللحظة الأولى مع فتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية والطبية، بالإضافة إلى فتح مطار العريش لاستقبال المساعدات من دول العالم، وتوصيلها لغزة من خلال معبر رفح.

عمليات إنزال مصرية

وأضاف «عناني»، أن ما تم من عمليات إنزال مصرية للمساعدات تؤكد على إدراك مصر بحجم الاحتياج الكبير لأهل غزه للغذاء والدواء وهو محاولة للتغلب على العراقيل الإسرائيلية أمام وصول المساعدات بشكل كاف من خلال معبر رفح.