محافظ القاهرة يناشد أصحاب المحال بتجهيز أوراق الترخيص

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأصحاب المحال لاستجابتهم في الانضمام لمنظومة المحال العامة، طبقًا للقانون 154، وإقبالهم على التقديم للاستفادة من التسهيلات الموجودة به، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير على فرق العمل الميدانية المتنقلة بسيارة مركز تكنولوجي، والمراكز الثابتة.

دعوة للتقنين

ودعا محافظ القاهرة أصحاب المحلات إلى تجهيز المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة المحل والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء، لتسهيل إجراءات التقديم، وهي: مستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصالًا يفيد بتقديم طلب الترخيص بالمجان دون أي مقابل مادي، ما يجنب صاحب المحل التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

فرق تجوب محافظة القاهرة

وأكد أن فرق العمل التي تجوب أحياء القاهرة تستهدف مساعدة أصحاب المحال وتيسير الإجراءات لهم، كما تقوم بتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة 154 والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على موافقات قبل الترخيص توفيرًا للجهد والمال.

وشدد على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أسرع وقت.

يذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.