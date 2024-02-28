للمرة الثانية.. الرئيس السيسي يحقق أمنية الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل

شغلت قصة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، المصريين لفترة طويلة منذ إصابته في حرب غزة وحتى انتقاله إلى مصر للعلاج، وهو ما جعلهم يشعرون بفرحة عامرة بعد رؤيته في احتفالية «قادرون باختلاف» أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دخل «عبدالله» مسرح الحفل على كرسي متحرك والابتسامة لا تفارق وجهه وسط أصوات التصفيق التي هزت أرجاء القاعة، ضاربًا أروع مثال في الصبر والصمود وذلك على الرغم من صغره سنه، التي لم تتجاوز 14 عامًا، إذ تعرض للقصف مع أفراد أسرته، فلم يبق أحدًا سواه، ليطلب العلاج في مصر ويحقق الرئيس السيسي طلبه وبعد شهرين من العلاج، يطل «عبدالله» مجددًا في الاحتفالية وأمنيته الوحيدة هي تقبيل الرئيس واحتضانه.

رحلة علاج عبد الله كحيل في مصر

طلب صغير تمناه «كحيل» الذي خضع لرحلة علاج طويلة في مصر، بعد تعرض منزله للقصف، ليتذكر ذلك الصغير اللحظات المأساوية التي عاشها برفقة عائلته قائلًا: «كنا في تل الهوا وجاءنا اتصال أن ننزح من مكاننا، وبعدها قعدنا في مدرسة الوكالة أنا وأخواتي وولاد عمي وقرايبي وأصحابي كلهم استشهدوا، لكن أنا ضليت، ووقعت على الأرض، ورجلي اتبترت قدامي والعضلات كانت باينة، مسكت رجلي هيك، حاولت أزحف وبصحي أخي لقيته استشهد».

وتابع «كحيل»: «بس أنا دلوقتي أحسن بكتير واتعالجت الحمد لله، وناوي أني أرجع غزة أرضي تاني، ونفسي دلوقتي أني أحضن الريس وأبوسه».

لم يتردد «السيسي» في النهوض من مقعده ليلبي طلب الطفل الصغير، ويقبل رأسه ويحتضنه في مشهد أبوي لا يمكن وصفه بالكلمات، ليبعث الفرحة في قلب الصغير، فقد تحقق طلبه الذي طال انتظاره منذ قدومه لمصر.

قصة عبد الله كحيل

طفل لم يتجاوز عمره الـ14 عاما، سجل مقطع فيديو بتلقائية وعفوية مع أحد صحفيي غزة، ناشد فيه المصريين بضرورة علاجه قائلا: «ليش تقطعوا رجلي خسارة عليها.. اطلبوا من المصريين يعالجوا رجلي»، لينتشر الفيديو سريعًا في أرجاء العالم، وتأتي استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرع، إذ قرر نقله للعلاج في مستشفى معهد ناصر، وخصصت له سيارة إسعاف لنقله ووالدته من معبر مربح إلى المستشفى، ليبدأ الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، رحلة علاجه في مصر كما تمنى».

مرض عبد الله كحيل

أصيب عبد الله كحيل بكسور في عظمة الفخذ وجروح متفرقة وشظايا في قدمه عرضتها للبتر، وتلقى العلاج طيلة شهرين داخل أحد المستشفيات المصرية وأجرى مجموعة من العمليات الجراحية.