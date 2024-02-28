«الإسكان» توجّه بإنهاء أعمال مشروعات المرافق في بدر

أكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة نظرا لزيادة معدلات التنمية بالمدينة، وذلك خلال تفقده مشروع محطة رفع مياه الصرف بالمرحلة الثالثة من منطقة المطورين الصناعية الـ(800) فدان بخط طرد قطر 400 مم بطول 1050 مترا، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروع.

وتابع مسؤولو الجهاز أعمال الإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمحطة، والمتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العام الحالي، حيث جرى الانتهاء من تركيب المهمات الكهروميكانيكية بالمحطة.

وأوضح رئيس الجهاز أنّ المحطة تتكون من 4 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 52 لتر/ ثانية وارتفاع 32 مترا لرفع مياه الصرف الصناعي إلى مجمع الصرف الصناعي، وتحتوي على مبنى المولدات، وخزانات الوقود، ومخزن، وغرفة الأمن، ومبنى المحولات.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 8 وخط الطرد قطر 1200 مم بطول 9500 متر، لنقل 150 ألف م3/يوم من مياه الصرف الصحي من مدينة بدر إلى مجمع انحدار العاصمة، نظرا لزيادة معدلات التنمية في المدينة.

كما تفقد مسؤولو الإسكان أعمال تشغيل محطة رفع الصرف الصحي التي تنقل مياه الصرف الصحي من منطقة المجمع الأمني، ومن مدينة حدائق العاصمة إلى برك الأكسدة كحل عاجل، والتي تحتوي على 3 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 290 لتر / ثانية، و عدد 2 مولد بقدرة 1300 ك . ف . أ.

وشدد رئيس جهاز مدينة بدر على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروعات بالشكل اللائق، وبكفاءة وجودة عالية، وعلى ضرورة دفع معدل الأداء خلال الفترة المقبلة.