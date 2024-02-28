ملتقى «تراثنا الأثري.. رؤية للمستقبل» يستعرض المعالم الحضارية في سوهاج

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مُتحف الآثار الملتقى الثقافي السنوي السابع «تراثنا الأثري.. رؤية للمستقبل» تحت عنوان «إطلالة على التراث الحضاري والأثري في محافظة سوهاج»، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس المقبل في تمام الساعة الـ10 صباحا بقاعة الأوديتوريوم بمدخل المكتبة الرئيسي، داخل قاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

محاور الملتقى الثقافي

وتشمل فعاليات الملتقى الثقافي على ندوة وورشة عمل؛ وتتناول الندوة محورين أساسيين: الأول: الجانب الأثري والتاريخي في سوهاج، والثاني: الجانب التراثي الذي يلقي الضوء على بعض الحرف المهمة التي تشتهر بها سوهاج.

وتتضمن ورشة عمل الحرف اليدوية إحياء فن تطريز التلي، وسيتم خلالها عرض صور لأدوات صناعة التلي وطريقة صناعتها، بالإضافة إلى صور لمشاهير العالم مرتدين ملابس مزينة بفن التلي.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية في بيان صحفي لها أن الاشتراك في الورشة متاح للمهتمين بتعلم الحرف اليدوية، وهو بأسبقية الحضور وحتى اكتمال العدد «40 مشاركًا»، والجدير بالذكر أن محافظة سوهاج تتميز بعدد من المقومات السياحية والثقافية، فيتنوع فيها النشاط السياحي بين السياحة التاريخية، والتراثية، والدينية، والعلاجية، وسياحة السفاري.

المواقع الأثرية بمحافظة سوهاج

وتضم المحافظة عددًا كبيرًا من المواقع الأثرية التي تؤرِّخ لحقب تاريخية مختلفة، بدءًا من الحضارة المصرية القديمة، ومرورًا باليونانية والقبطية والإسلامية؛ والتي تعد شاهدًا على الدور الحيوي الذي لعبته مراكز المحافظة.

كما تشتهر محافظة سوهاج بعدد من المعالم الأثرية والتاريخية والثقافية، ومن أبرزها معبد أبيدوس «الأوزيريون» الذي خُصِّص لعبادة الإله أوزيريس، وهو أحد أهم المعابد الجنائزية المصرية القديمة، ويقع خلفه معبد للملك سيتي الأول.

ومن أهم المعالم السياحية بالمحافظة المتحف القومي الذي يضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية، وبلدة «أتريبس» التي تؤرخ القرن الرابع قبل الميلاد، ويرجع الفضل الأكبر لاكتشاف هذا الموقع إلى عالم الآثار الإنجليزي «بترى» بالتعاون مع هيئة الآثار المصرية.

المساجد التاريخية في المحافظة

ويُعد معبد بطليموس الثاني عشر أحد أهم المعالم الأثرية في هذا الموقع، ومدينة أخميم عاصمة المنطقة التاسعة من صعيد مصر حتى نهاية العصر الروماني، ويُعد وادي بئر العين بأخميم أحد أفضل مواقع السفاري في سوهاج.

وتزخر مدينة جرجا بالمناطق الأثرية، وتشتهر بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية التراثية، كما تحتضن أحد أقدم الأديرة القبطية الرومانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من المساجد التاريخية، منها: المسجد الصيني، ومسجد عثمان بك، ومسجد الزبدة، وجامع سيدي جلال.

الحرف التراثية والصناعات التقليدية في سوهاج

اشتهرت المحافظة بالحرف التراثية والصناعات التقليدية، التي بلغ عددها قرابة 18 حرفة، منها: صناعة الكليم، ونسيج التلي، والتطريز، والكروشيه، والتي تهتم الدولة بدعمها وإعادة إحيائها.