فرص عمل للشباب بالجيزة.. اعرف الشروط وطرق التقديم

أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للطلبة والخريجين بحضور مسؤول الموارد البشرية بمطاعم بافلو برجر، الاثنين المقبل في العاشرة صباحا.

نوعية الوظائف الموجودة بالملتقى

وحددت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024 بمطاعم بافلو برجر كالتالي «عضو فريق بفرع الهرم».

الشروط المطلوبة لوظائف الملتقى

وكشفت محافظة الجيزة عبر المنشور، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الملتقى كالتالي:

المؤهل: من المتوسط

السن حتى 35 سنة

مدة العمل: 9 ساعات

تأمين طبي واجتماعي

راتب + إضافي + حوافز

موقف من التجنيد

مدة العمل 9 ساعات

النوع: ذكور فقط ولا يقبل الطلبة

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين في وظائف مطاعم «بافلو برجر»، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، الدور الثاني، يوم الأحد 25 من شهر فبراير الجاري 2024، بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

كيفية التواصل مع المتقدمين

وحددت المحافظة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825»