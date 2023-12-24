فنانون داخل القفص الذهبي في 2023.. أبرزهم الجسمي وأسماء أبو اليزيد

شهد عام 2023 الكثير من حالات الزواج داخل الوسط الفني لعدد من النجوم والمشاهير، منها ما حدث بشكل مفاجئ، ومنها حالات زواج من خارج الوسط الفني، فيما تمت بعضها بشكل عائلي مقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء، وهو ما نوضحه خلال السطور النتالية.

أحمد عصام و سارة عبدالفتاح

كان حفل زفاف أحمد عصام وسارة عبدالفتاح واحدا من أشهر حفلات الزفاف لهذا العام، إووصفه البعض بالحفل الأسطوري، وحضره العديد من الفنانين على رأسهم الفنان تامر حسني والذي يُعد صديق للفنان أحمد عصام، كما حضره المطرب عمرو دياب والكينج محمد منير ومحمد حماقي والممثل ماجد المصري، وكان في شهر فبراير الماضي.

أسماء أبو اليزيد و محمد الخطيب

أقيم عقد قران الفنانة أسماء أبو اليزيد يوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وكان مقره القلعة مع حضور عدد من الأقارب والفنانين المقربين، ومن أشهر الحاضرين الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وجيلان علاء وغيرهم.

بسمة داوود و هاني سرحان

احتفلت الفنانة بسمة داوود بعقد قرانها على السيناريست هاني سرحان في شهر نوفمبر الماضي داخل مسجد محمد علي، بحضور الأهل و الأصدقاء المقربين من داخل و خارج الوسط الفني وكان من ضمن الحاضرين الفنان أسامه الهادي.

تامر عاشور و نانسي نور الدين

كما احتفل المطرب تامر عاشور بزواجه من الإعلامية نانسي نور الدين في شهر أكتوبر الماضي بأحد الفنادق الكبرى في مدينة القاهرة، واقتصر الحفل على الأصدقاء و المقربين، من ضمنهم المطرب رامي جمال والذي يُعد صديقاً للفنان تامر عاشور كما حضرت الإعلامية منى الشاذلي وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

طه دسوقي و نادين كيتشيدجيان

وشهد هذا العام أيضا زواج الممثل الصاعد طه دسوقي من الستايلست نادين كيتشيدجيان، وذلك يوم 4 أغسطس الماضي، إذ تم هذا الزواج بعد عام من خطبتهما، وحضر هذا الحفل أصدقاء طه من مقدمين حفلات الستاند أب كوميدي وغيرهم من نجوم الفن.

محمود حجازي ورنا زروق

كما احتفل الفنان محمود حجازي بعقد قرانه في شهر سبتمبر الماضي من فتاة خارج الوسط الفني، وتُدعى رنا زروق وهي فتاة مصرية أمريكية تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية.

سامح الصريطي وحنان

ومن الزيجات التي جاءت مفاجأة للجميع كان زواج الفنان سامح الصريطي من المطربة المعتزلة حنان، والذي تم قبل شهر رمضان الماضي على حسب قولهما، كما أن تم هذا الزواج بعلم الأهل فقط، وتم الإعلان عن هذا الزواج في شهر ديسمبر الجاري.

ميرنا نور الدين وعمر عطية

احتفلت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين بعقد قرانها على المدرب عمر عطية، إذ أنه يعمل مدربا في الجيم التي تتدرب به، وذلك في شهر يونيو الماضي، وحضر هذا الحفل مجموعة من الأصدقاء المقربين منهم بسمة بوسيل والفنان صلاح عبدالله وغيرهم من الفنانين.

حسين الجسمي

كما كانت مفاجأة للجميع إعلان الفنان حسين الجسمي عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، في شهر فبراير الماضي، وكان الاحتفال مقصرا على الأهل و الأقارب فقط ولم يفصح الجسمي عن هوية العروس.

جوري بكر

احتفلت الفنانة جوري بكر بعقد قرانها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني وذلك في شهر مارس الماضي بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية، كما أنها كشفت عن حملها ووضعت مولدها الأول في شهر سبتمبر الماضي.

إيساف

وفي شهر يناير الماضي، احتفل المطرب إيساف بعقد قرانه بمسجد ودار مناسبات مدينتي مع حضور عدد من نجوم الفن و من أبرزهم إلهام عبد البديع.

جيهان خليل و إسلام حافظ

تصدر اسم الفنانة جيهان خليل التريند بعد إعلان زواجها من المؤلف إسلام حافظ وذلك في شهر فبراير الماضي وسط أجواء عائلية ومجموعة من الأصدقاء المقربين فقط.

حلمي بكر

عاد حلمي بكر إلى زوجته سماح القرشي بعد فترة من الانفصال وذلك في شهر يونيو الماضي، وظهر ذلك من خلال مجموعة صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، كما انه استعاد ابنته إلى حضنه من جديد.