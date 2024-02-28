برنامج رعاية غير القادرين.. العلاج بالمجان في 4500 وحدة طبية

تحرص وزارة الصحة والسكان على توفير العديد من الخدمات للمواطنين في برنامج رعاية غير القادرين حيث العلاج بالمجان، حيث يجري توفير جميع الخدمات الطبية المطلوبة والسريعة والضرورية التي يحتاجها غير القادرين من المرضى في جميع مدن وأحياء وقرى مصر والمحافظات النائية البعيدة.

برنامج رعاية غير القادرين.. العلاج بالمجان

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل برنامج رعاية غير القادرين حيث العلاج بالمجان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويضم البرنامج ما يلي:-

- جميع الخدمات الطبية لغير القادرين، بداية من إتمام الكشف الطبي وحتى الحالات التي تحتاج الى عمليات جراحية دقيقة.

- علاج مرضى الأورام من الغير قادرين.

- توفير الغسيل الكلوي للمرضى الغير قادرين.

أماكن تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الغير قادرين

وأشارت وزارة الصحة في بيانها، توفير الخدمات العلاجية للمرضى الغير قادرين، داخل 4500 وحدة ومركز طبي في جميع المحافظات والقري النائية والمدن، داخل 350 مستشفى «عام وتخصصي ونوعي»، حيث يتم الإحالة إلى المستشفيات في حال احتياج الحالة الى تدخل جراحي او اجراء المزيد من الفحوصات، مؤكدة أن هناك حتى الآن 4811 حالة من غير القادرين دخول ضمن هذا البرنامج.