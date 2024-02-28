توزيع 165 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، جمعية الأورمان، في توزيع مواد غذائية، وألحفة، وبطاطين، وملابس جديدة، إلى جانب تركيب 11 وصلة مياه نظيفة، للأسر الأولى بالرعاية في إحدى قرى مركز إطسا.

وأوضحت جمعية الأورمان في بيان لها، إنّه جرى توزيع 165 كرتونة مواد غذائية، و150 بطانية، و100 لحاف فايبر، و250 قطعة ملابس جديدة، بالإضافة إلى تركيب 11 وصلة مياه نقية في قرية الوابور بدائرة مركز إطسا.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية

وقال جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ التوزيع جرى في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم، وجمعية الأورمان، ضمن توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر البسيطة، والأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، مع تقديم كافة أوجه الدعم لرفع المعاناة عن كاهلهم.

زيادة أعداد المستفيدين

وأكد وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، أنّ هناك نهضة كبرى في العمل التنموي والاجتماعي، والتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات والقطاعات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين المساعدات لتخفيف الأعباء عن كاهل أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.

فرحة الأهالي بالمواد الغذائية

من ناحيته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ أكثر ما يسعدهم هو فرحة الحالات المستفيدة، خصوصًا إنّهم شاهدوا فرحة أهالي قرية الوابور بمركز إطسا، عند استلامهم كراتين المواد الغذائية والتي تأتي بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، فضلًا عن سعادتهم بوصول مياه الشرب النقية لمنازلهم.

تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية

وذكر إنّ جمعية الأورمان، لها الكثير من صور تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض محافظة الفيوم، أبرزها دعم المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، فضلًا عن مساعدة مختلف شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، عبر إجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، بالإضافة إلى توزيع المساعدات المباشرة من مواد غذائية، ولحوم، وألحفة وبطاطين.