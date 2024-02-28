7 جهات تعلن عن وظائف شاغرة عبر البوابة الحكومية.. اعرف التفاصيل

نشرت هيئات حكومية مختلفة، عن حاجتها لشغل الوظائف الخالية التالية، عبر بوابة الوظائف الحكومية، ويستمر التقديم لمدة شهر وآخرها حتى 28 مارس المقبل، وتتطلب هذه الوظائف بعض الشروط التي يجب توافرها لدي المتقدمين إليها.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير تفاصيل وشروط الوظائف الخالية والتي جاءت كالتالي:

1- وظيفة بجامعة سوهاج، حيث نشرت الجامعة وظيفة خالية «أمينًا لكلية العلوم» على أن يكون قضى مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها، ويستمر التقديم عليها حتى 25 مارس المُقبل.

وظائف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

2- وظائف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وشملت الوظائف التالية:

- مدير إدارة التطوير المؤسسى.

- مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا.

- مدير إدارة عمليات الموارد البشرية.

وتقدم الطلبات مستوفاه في موعد غايته 21 مارس المقبل، باسم اللواء بحري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المُعد بالموقع الإلكترونى للهيئة ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة.

3- وظيفة بالمجلس القومي للمرأة «رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية»، ويستمر التقديم حتى 25 مارس المقبل.

4- وظيفة طبيب مقيم في مستشفيات جامعة جنوب الوادي، على أن يكون حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير جيد على الأقل، علمًا بأن التقديم متاح حتى 6 مارس المقبل.

5- وظيفة مدرس بكلية الألسن بجامعة كفر الشيخ في الأقسام التالية «ألماني، صيني، إيطالي، إنجليزي، فرنسي» على أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الاجنبية، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون مصري الجنسية، وحسن السيرة محمود السمعة، ويستمر تلقي الطلبات حتي 4 مارس المقبل.

وظائف جامعة الإسكندرية

6- وظائف جامعة الإسكندرية، إذ نشرت حاجتها لشغل بعض الدرجات الوظيفية في تخصصات مختلفة نرصدها كما يلي:

- أستاذ بقسم الحوسبة ونظم المعلومات تخصص أمن سيبرانى.

- أستاذ بقسم علوم تخصص رياضيات.

- أستاذ مساعد بقسم الحوسبة تخصص أمن سيبرانى.

- أستاذ مساعد بقسم علوم تخصص رياضيات.

- مدرس بقسم الحوسبة تخصص شبكات.

- مدرس بقسم الحوسبة تخصص أمن سيبرانى.

- مدرس بقسم الحوسبة تخصص ذكاء اصطناعى.

- مدرس بقسم علوم تخصص رياضيات.

- مدرس بقسم علوم تخصص علوم البيانات.

- مدرس بقسم علوم تخصص هندسه البرمجيات.

وتقدم الطلبات في موعد أقصاه 4 مارس المقبل، بمقر مبني الإدارة العامة للجامعة.

وظائف الهيئة العامة للتخطيط العمراني

7- وظائف الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهي وظائف قيادية جاءت كالتالي:

- رئيس المركز الإقليمى لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى.

- مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية.

على أن تُقدم الطلبات باليد في موعد أقصاه 18 مارس المقبل إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو المرسلة بالبريد الورقي أو الإلكتروني.

وتختلف شروط شغل الوظائف الإدارية والفنية والمستندات المطلوبة للتقدم إليها من جهة إلى آخري، يمكن معرفتها من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنا.