انخفاض جديد في أسعار الحديد اليوم الخميس 29-2-2024

شهدت أسعار الحديد، اليوم الخميس، 29-2-2024 تراجعًا كبيرًا في السوق المحلية، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، بقيمة 939 جنيهًا في الطن، ليسجل 51 ألفًا و368 جنيهًا، للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وسجلت أسعار طن حديد عز، انخفاضًا كبيرًا في الأسواق ليباع بـ53 ألفًا و557 جنيهًا للمستهلك، بتراجع قدره 751 جنيها عقب الإعلان أمس عن تراجع الطن بقيمة 7 آلاف جنيه، وفق بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد المصریین اليوم

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 53 ألف جنيه.

- سعر طن حديد مصر ستیل اليوم 52 ألف جنيه.

- سعر طن حديد العتال 53 ألف جنيه.

- سعر حديد المعادي نحو 52 ألف جنيه.

- سجل حديد الكومي 52 ألف جنيه.

- حديد المراكبي سجل 54 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية 52500 جنيه.

- سعر حديد العشري 51 ألف جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وبلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم عالميًا، 539 دولار للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 515 دولار للطن.