اعرف أسعار الحديد الجديدة.. تراجع 7000 جنيه للطن

تبدأ شركات الحديد تفعيل أسعار جديدة بداية من اليوم الأربعاء 28-2-2024 بتراجع سعر الطن نحو 7 آلاف جنيه، وذلك بحسب تحديث الأسعار المعلنة من قبل شركة حديد عز والجيوشي أمس، عندما أعلنت شركة حديد عز أن سعر الحديد سيكون بداية من يوم الأربعاء 28-2-2024 نحو 46 ألفًا و500 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم في مصر

كما بدأت أمس شركة حديد الجيوشي للصلب، خفض سعر طن الحديد اعتبارا من الثلاثاء 27 فبراير 2024، وسجل سعر الطن نحو 45 ألفًا و500 جنيه للموزع المعتمد، بتراجع يقدر بنحو 7 آلاف جنيه، يشمل ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد في الأسواق

تنشر «الوطن»، سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 28-2-2024 في المصانع والأسواق ومن بينها سعر طن حديد عز وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 45 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 44 ألفًا و750 جنيهًا للطن.

- حديد المراكبي، سجل 44 ألفًا و820 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 44 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 44 ألفًا و500 جنيه.

- سعر طن حديد العتال، 45 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 44 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 44 ألفًا و300 جنيه.