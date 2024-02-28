تراجع ملحوظ في أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء.. «الأرجنتيني» بـ17 ألف جنيه

سجلت أسعار الذرة الصفراء حالة من التراجع في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، مما ينعكس على تراجع أسعار الأعلاف بشكل مستمر، حيث تعتبر الذرة الصفراء من أهم الأعلاف التي يحتاجها تجار الماشية والمربيين، نظراً لأنها تدخل في العديد من الصناعات، وتُعد المصدر الأساسي للدواجن والثروة الحيوانية.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الذرة الصفراء اليوم، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر شيكارة الذرة الصفراء اليوم

جاء متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء عند حوالي 885.74 جنيه، بانخفاض يصل إلى 65.93 جنيه في الشيكارة الواحدة.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وسجل سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني حوالي 17 ألف جنيه.

ووصل سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي نحو 18 ألف جنيه.

بينما جاء سعر الذرة الصفراء التركي عند نحو 19 ألف جنيه للطن.

سعر طن الفول الصويا اليوم

وكذلك، سجل سعر طن الفول الصويا نسبة بروتين 44%، نحو 42 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن الفول الصويا نسبة بروتين تصل إلى 46%، حوالي 43 ألف جنيه.