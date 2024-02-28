بشائر هبوط الدولار في السوق الموازية.. تراجع أسعار 35 سلعة غذائية

تراجعت قرابة 35 سلعة غذائية بعد هبوط الدولار في السوق الموازية، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتضمنت الأسعار التي تراجعت عدد كبير من السلع الغذائية المستوردة، والتي كان لها اتصال مباشر بالدولار في السوق الموازية، ومن بينها اللحوم المجمدة والزيت وبعض المشروبات الغازية.

صفقة رأس الحكمة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا استاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تراجع السلع الغذائية ذات الاتصال المباشر بسعر الدولار في السوق السوداء هو نتيجة طبيعية لعملية تدفق العملة الصعبة في السوق المصرية، بعد إعلان الحكومة عن تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة التي تدر مقدمًا 35 مليار دولار يليها 150 مليار دولار استثمارات أخرى.

اقتصادي يشرح سبب تراجع السلع الغذائية

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» أن انخفاض السلع الغذائية هو من أهم الأمور التي تمس المواطن وخاصة محدود الدخل الذي يريد أن يجني ثمار تلك الصفقة بشكل عاجل، عن طريق انخفاض السلع التي ارتفع سعرها وقت أزمة الدولار.

تراجع أسعار 30 سلعة غذائية

وتابع البنا، أن دور أجهزة الدولة كان فاعلًا خاصة في السلع الغذائية من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المقررة بعد عملية التراجع الجديدة التي أعقبت نزول سعر الدولار في السوق الموازية وهي السلع الغذائية ذات الصلة بالدولار ومن بينها بعض اللحوم والزيوت وبعض منتجات الألبان وغيرها من السلع التي يصل عددها إلى 30 سلعة غذائية.