«قومي ذوي الإعاقة»: الرئيس السيسي صاحب دفعة إيجابية لنا

أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأبنائه من ذوي الإعاقة، وحرصه الدائم على حضور الاحتفالية السنوية الخاصة بهم «قادرون باختلاف»، والتي شهدت اليوم عددا من التوصيات المهمة التي أعلن عنها الرئيس في كلمته أمام العالم.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وقالت المشرف العام على المجلس، إن توجيه الرئيس بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق قادرون باختلاف، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الرئيس على تنمية قدرات أبنائه من ذوي الإعاقة، وأنه دائما ما يكون صاحب الدفعة الإيجابية لهم سوءًا بالتأكيد على أدوارهم الفاعلة أو بتخصيص كل ما يلزمهم ويحتاجونه سواء من دعم مادي أو معنوي أو لوجستي.

حقوق الإنسان

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الرئيس دائما ما يؤكد على احترام حقوق الإنسان ومن داخلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص الدولة المصرية تحت قيادته على ذلك، وهو ما نلمسه دوما من عباراته الداعمة لهم أو احتوائه لمواهبهم وتلبية أحلامهم وطموحاتهم، وكذلك الحالة الأبوية التي تجمع بينه وبين أبنائه من ذوي الإعاقة على منصة ومسرح الاحتفال بهم.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا للحكومة بضرورة استمرار العمل على برامج دعم ذوي الإعاقة وتقديم المزيد لتوظيفهم بما في ذلك الوظائف القيادية، الأمر الذي يدعم مبدأ تكافؤ الفرص، وينمي من قدراتهم الوظيفية، مؤكدة أن المجلس أوصى أكثر من مرة في رسائله للهيئات والمؤسسات بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف القيادية.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن المجلس بخبرته الفنية جاهز دوما لتقديم يد العون والمساعدة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، مؤكدة على ضرورة استمرار تفعيل الجهود السابقة التي قامت عليها الدولة والوزارات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الأمور المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة، وغيرها من الخدمات.