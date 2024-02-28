6 معلومات عن القمص مكسيموس فهمي كاهن إيبارشية المنصورة المتنيح

عاش أقباط مركز ومدينة السنبلاوين، اليوم الأربعاء، حالة من الحزن الشديد، بعد تلقيهم نبأ نياحة القمص مكسيموس فهمي، كاهن إيبارشية المنصورة وكاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالسنبلاوين.

نياحة القمص مكسيموس فهمي

وقدم البابا تواضروس الثاني العزاء للأنبا صليب، أسقف ميت غمر، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، ولمجمع كهنة المنصورة في نياحة الأب المبارك القمص مكسيموس فهمي.

معلومات عن القمص مكسيموس فهمي

وتستعرض السطور التالية معلومات عن القمص مكسيموس فهمي المتنيح، وفقا للمركز الإعلامي لإيبارشية المنصورة، كالتالي:

- قضى 36 سنة من الخدمة الكهنوتية في المقر البابوي والكنيسة.

- كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالسنبلاوين، التابعة لإيبارشية المنصورة.

- تنيح اليوم عن عمر تجاوز 79 عاما.

- ولد في 3 أكتوبر 1944.

- سُيّم كاهنا في 1 يناير 1988.

- نال رتبة القمصية في 24 مايو 1998.

وأعلنت الكنيسة أن صلوات تجنيز القمص المتنيح ستقام غدًا الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بكاتدرائية السيدة العذراء.