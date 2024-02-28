اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: اخترنا العمل والصبر في مواجهة التحديات العالمية ثقةً في قدرات الشعب العظيم
كتب:
أحمد العانوسي
07:28 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس 29 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- القيادة السياسية تواصل دعمها لـ«كبار السن»
- «السيسى»: اخترنا العمل والصبر فى مواجهة التحديات العالمية ثقةً فى قدرات الشعب العظيم
- الرئيس فى احتفالية «قادرون باختلاف»: «رأس الحكمة» سيكون المشروع السياحى الأكبر على ساحل «المتوسط» بالشراكة مع الإمارات
- القوات المسلحة: الإسقاط الجوى يخفف الأزمة الإنسانية فى «غزة»
الصفحة الثانية
- صرف أكبر حزمة حماية اجتماعية لـ«أصحـاب المعاشـات» غـداً
- 11.5 مليون مستفيد يحصلون على الزيادة قبل موعدها بـ4 أشهر
- «التأمينات»: قيمتها 15%.. والرئيس وجّه بتبكيرها للتخفيف عن كاهل المواطنين وبمناسبة قدوم شهر رمضان.. و«عوض»: الهيئة تتحمل قيمة الزيادة بقيمة 66 مليار جنيه
- .. والمستفيدون: «شكراً يا ريس أسعدت قلوب الملايين»
- «سمير»: الزيادات جاءت مع قرب حلول شهر رمضان و«إبراهيم»: الرئيس حريص على دعم كل الفئات
- رئيس اتحاد العمال: توقيت الزيادة ورفع الحد الأدنى للأجور قبل «رمضان» يؤكدان أن القرارات مدروسة
- «جبران»: تعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط ومساعدته على مواجهة ارتفاع نسب التضخم
الصفحة الثالثة
- الرئيس يشهد احتفالية «قادرون باختلاف» فى نسختها الخامسة.. ويوجّه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالحهم
- ثروة مصر فى مواردها البشرية
- «السيسى» لـ«المصريين»: العالم يواجه تحديات صعبة تتطلب الوحدة والثبات.. واخترنا العمل والصبر والتضحية ثقة فى قدرات شعبنا العظيم
الصفحة الرابعة
- «السيسى»: لو الناس اجتهدت ربنا يحقق المستحيل
- فقرات فنية لممثلين ومواهب من «ذوى الهمم»
- الرئيس لـ«قادرون باختلاف»: يوم جميل بنعيش عليه السنة كلها ويستمع إلى معاناة أطفال فلسطينيين أصيبوا فى العدوان على غزة.. ولطفل يعالَج بمصر: الدنيا لسّه قدامك وهتشوف كتير حلو.. ودايماً فى حياة الناس والشعوب فترات صعبة
- «عبدالله»: «ناوى أرجع أرضى تانى ولما تيجونا هافتح ليكم كل أبواب غزة»
- بلال الدوى: يوم الإنسانية مع «قادرون باختلاف»
- برلمانيون: دعم واهتمام القيادة السياسية يشمل جميع الفئات
- «عابد»: الدولة تستهدف تحقيق الدمج والشمولية من كل المستويات لأصحاب الهمم «أبوعايشة»: الحفل السنوى يؤكد أن هذه الشريحة فى قلب وعقل الدولة
- رئيس اتحاد «الإعاقة الذهنية»: شعار «لسه مكملين» يؤكد اهتمام «الجمهورية الجديدة» بـ«ذوى الهمم»
- نعيش مرحلة غير مسبوقة من الرعاية.. وأتمنى تفعيل نسبة الـ5% فى الوظائف والتخلص من البيروقراطية
الصفحة الخامسة
- الطالبة صفاء طه لـ «السيسى»: أنت معجزة مصر
- «الجسمى»: فخور وسعيد بحضور الاحتفالية بين أهلى وناسى
- بطل فى السباحة: «أبطال مصر بيحبوك جداً يا ريس»
- أحمد رفعت: العصر الذهبى لذوى الهمم.. فعلاً!
- الحكومة تكثف خدمات دعم «ذوى الهمم» لتعزيز حقوقهم
- «التعليم» تخصص لهم 5% فوق الكثافة بالمدارس الخاصة.. و«الصحة» توفر رعاية طبية متميزة تليق بهم
- «الزمالك» يمنح العضوية لـ «عبدالرحمن»
- فنانون: صوتهم أصبح مسموعاً
- مدير التأهيل بـ«التضامن»: برنامج «كرامة» يغطى 1.1 مليون من «ذوى الهمم» سنوياً بـ8 مليارات جنيه
- لدينا 26 مركز تأهيل تؤدى الخدمات التدريبية بأجور زهيدة.. و200 حضانة على مستوى الجمهورية
الصفحة السادسة
- خالد منتصر يكتب: رمضان ومريض السكر
- د. محمود خليل: اللحظة الاستثنائية
- أميرة خواسك: هل بدأ العد التنازلى لسقوط الولايات المتحدة؟
- رامي جلال عامر: البيت «أبيض».. والسرايا «صفرا»
- د. خديجة حمودة تكتب: دير البلح محطة البريد المصرى الغزاوى
الصفحة السابعة
- بيت الرفاعي.. دراما.. أكشن.. إثارة.. تشويق
- «كرارة»: انتظروا صراعات مثيرة.. وبيتر ميمى تميمة نجاحى
- أجسد شخصية طبيب عظام فى «بيت الرفاعى» يدخل فى العديد من الخلافات مع ابن عمه
- «أمير».. باشا الدراما
- عمرو أبوزيد: نقدم دراما شعبية فى إطار تشويقى
- السيناريست: تعاونى مع أحمد نادر جلال كرم من الله
- نقاد: سيجذب المشاهدين.. و«كرارة» من أهم نجوم الساحة
- «المتولى»: «كرارة وميمى» دويتو ناجح.. و«سعدالدين»: السيناريو هو الفيصل
الصفحة الثامنة
- إسرائيكا