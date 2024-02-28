وفاة والدة الفنان فادي إبراهيم بعد مرور يومين على رحيله

بعد يومين فقط من رحيل الفنان اللبناني فادي إبراهيم، المعروف بمشاركته في الكثير من الأعمال الفنية المصرية، أبرزها مسلسل فرقة ناجي عطا الله مع الفنان عادل إمام، فوجئ الجميع مساء اليوم، بخبر مفجع وهو وفاة والدته حزنًا عليه، بعد 48 ساعة من رحيله.

وذكرت صحف لبنانية أنه من المقرر، أن يُصلى عليها بالكنيسة غدًا الخميس، في تمام الساعة 2:30 بالكنيسة الإنجيلية في بيروت.

رحيل الفنان فادي إبراهيم

ومنذ يومين تقريبًا، أصدرت عائلة الفنان فادي إبراهيم بيانًا، كشفت فيه عن آخر التطورات الصحية، حيث إنه تم نقله إلى العناية المركزة ومنعت عنه الزيارة، وبعد ساعات قليلة تم الإعلان عن نبأ وفاته يوم الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد صراع كبير مع المرض، بعد تدهور حالته الصحية وبتر ساقه نتيجة مرض السكري.

معلومات عن فادي إبراهيم

الجدير بالذكر أن الفنان فادي إبراهيم، ولد في 13 أبريل عام 1956 لأب لبناني وأم أسترالية، فهو الابن الوحيد مع 4 بنات، وكان متزوجًا ولديه ولدان وهما ستيفاني وعمر، وكانت بدايته أمام الكاميرا في فترة الثمانينيات من خلال مشاركته بمسسلسل «الفاتحون» عام 1984، وشارك بفرقة تسمى ناصر مخول الفولكلورية، ولكن اشتهر الفنان الراحل بعد مشاركته في مسلسل «العاصفة تهب مرتين» بشخصية نادر صباغ.