انطلاق ندوة فيلم فوي فوي فوي بالمركز الكاثوليكي للسينما (صور)

انطلقت قبل قليل، فعاليات اليوم الخامس من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بعرض فيلم فوي فوي فوي، حيث يشارك ضمن 6 أفلام، جرى اختيارها بالدورة الحالية.

انطلاق ندوة فيلم فوي فوي فوي بالمركز الكاثوليكي للسينما

حرص على حضور الندوة، المخرج عمر هلال، الذي أوضح خلال الندوة، أهمية رسالة الفيلم التي تناقش قضية الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنه انجذب لقصة الفيلم من خلال تحقيق صحفي شاهده بمحض الصدفة، مشيرًا إلى أن الفيلم يتضمن نكهة كوميدية، وتضمن مشاهدها بالفيلم من خلال محاولة أبطال الفيلم على البقاء، وخدع الهروب، من أجل النجاة بشكل مستمر.

مخرج فوي فوي فوي يكشف عن هدف الفيلم

أضاف المخرج عمر هلال، خلال ندوة فيلم فوي فوي فوي بالمهرجان الكاثوليكي، أن واقعة هروب فريق كرة الجرس للمكفوفين عام 2015، الذين سافروا من أجل المشاركة فى البطولة، لكنهم فروا هاربين ولم يعودوا لمصر، كانت بداية الفكرة لتحويل الفيلم إلى عمل فني على أرض الواقع، معربًا عن سعادته بترشيح الفيلم للأوسكار، إلى جانب تسلمه إلى لجائزة جمعية نقاد السينما لأحسن فيلم مصري لعام 2023.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم فوي فوي فوي، بطولة محمد فراج، طه دسوقي، نيللى كريم، أمجد الحجار، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف وآخرين.