انطلاق ثاني ندوات المهرجان الكاثوليكي للسينما بعرض فيلم «19 ب» (صور)

انطلقت مساء اليوم، ثاني فعاليات المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما، بعرض فيلم 19 ب للفنان سيد رجب، والمقامة بقاعة المركز الكاثوليكي في دورته الـ 72؛ إذ جرى اختيار الفيلم ضمن 6 أفلام للدورة الحالية للمهرجان، برئاسة الأب بطرس دانيال.

وحرص على حضور الندوة مخرج الفيلم أحمد عبدالله السيد والمنتج محمد حفظي، الفنان القدير مجدي عطوان، الفنانة منحة البطراوي، بالإضافة لمهندس الديكور ومونيرة الفيلم.

وفاة كلب سيد رجب خلال تصوير فيلم 19 ب

وتحدث المخرج أحمد عبدالله السيد، خلال الندوة لعرض فيلم 19 ب بالمركز الكاثوليكي عن بداية الفكرة للفيلم، والمستوحاة من موقف شاهده بالشارع من خلال مراعاة حيوانات الشارع وكيفية العناية بهم ومعاملتهم برأفة من خلال حارس عقار.

تأجيل تصوير فيلم 19 ب بسبب فيروس كورونا

وأضاف أن الفيلم تم البدء في تصويره بعد سنة بسبب التأثر بجائحة كورونا، لافتًا إلى أن الفنان سيد رجب واجه مرقف مؤثر خلال تصوير فيلم 19 ب، وهو وفاة كلبه الحقيقي الذي كان متعلقًا به، ما جعل هناك ألفة كبيرة بين سيد رجب والكلب أثناء التصوير قائلاً: «الكلب كان بيجري على سيد رجب في التصوير لوحده من غير تحضيرات».

وشهد أمس أولى ندوات المركز الكاثوليكي والتي عرضت فيلم أنا لحبيبي بحضور المخرج هادي الباجوري، والفنان محسن محيي الدين.