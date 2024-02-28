مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.. الحد الأدنى 51 ألف جنيه

حددت المادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة ووضعت ضوابطها وشروطها وإجراءات الحصول عليها لضمان تحقيق العدالة والشفافية والنزاهية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة .

مكافأة نهاية الخدمة أجر شهر عن كل سنة

كشفت المادة عن أن مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون، أي أن كل سنة قضت في الخدمة، يقابلها أجر شهر عن تلك السنة.

21 يوما عن كل سنة لكل من قضى 5 سنوات

كما وضعت مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط قانونية ومنظمة تربط بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبين عدد سنوات العمل، حسمت قيمة هذه المكافأة ، على شارئح وحالات للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، وهي على النحو التالي:

1- مدة الخدمة من سنة إلى 5 سنوات، تكون مكافأة نهاية الخدمة، مجموع مرتب 21 يوما عن كل سنة.

2- أن يكون العامل قد تجاوز 5 سنوات في الخدمة بالعمل، ففي تلك الحالة يتم احتساب المكافأة عن الخمس سنوات الأولى من الخدمة على أساس 21 يوما لكل سنة، بالإضافة إلى راتب 30 يوما عملا عن كل سنة زادت عن 5 سنوات،وهي على سبيل الحالات التالية:

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة، 21 ألف جنيه ، لكل من قضى في العمل 5 سنوات، فقط ، وبعد الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قبل الخصومات المستحقة المنصوص عليها في القانون واللوائح الداخلية لكل جهة، بحسب الحد الأدنى للأجور، والمحدد بـ 6000 جنيه.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 51 ألف جنيه، لكل من قضى في الخدمة 10 سنوات قبل الخروج على المعاش.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 60 ألف جنيه، لكل من قضى في العمل 15 عاما.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 111 ألف جنيه، لكل من قضى في العمل 20 عاما.

-يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة141 ألف جنيه لمن قضى في العمل 25 عاما.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 171 ألف جنيه، لكل من قضى في الخدمة 30 عاما.