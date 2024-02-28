وصل 47 جنيها.. «خبير» يكشف مصير الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، العديد من التراجعات المتتالية، بعد إعلان توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمدينة رأس الحكمة، ويتساءل البعض عن مصير الدولار في الفترة المقبلة، خاصة مع توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.

تراجع أسعار الدولار

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ضخ تلك المليارات في البنك المركزي، وسد الفجوة التمويلية ينتج عنه انتهاء المشكلة الحقيقة التي تواجه الاقتصاد المصري وهي توفير الدولار، وبالتالي تراجع أسعاره في السوق الموازية، وتتبقى المشكلة الداخلية وهي استخدام الدولار كوعاء ادخاري وتواجه الحكومة ذلك الأمر من خلال إجراءات أمنية، كما توقع وجود مرونة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدولار في السوق الموازية

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز للدراسات الاقتصادية القاهرة والاستراتيجية، أنه منذ الإعلان عن صفقة تطوير رأس الحكمة يوم الجمعة الماضية، سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السوق الموازية تراجعات كبيرة ومتتالية، حيث تراجع سعر الدولار لما دون الـ50 جنيها، ليتراوح سعره الآن ما بين 47 إلى 48 جنيها.