مسلسل الكبير أوي.. تعرف على القنوات الناقلة للجزء الثامن

ينتظر الكثير من مُحبي النجم أحمد مكي، ومُحبي مسلسل الكبير أوي عرض الجزء الثامن في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل 2024، وهو المسلسل الكوميدي الناجح الذي بدأ مكي عرض أول أجزائه عام 2010، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ما دفع صناع العمل للاستمرار في تقديمه حتى جزئه الثامن الذي يُقدم هذا العام.

ويُعرض هذا العام، مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على شبكة قنوات on، وأيضا عبر منصة «Watch IT»، وسيتم الإعلان عن مواعيد عرض العمل قريبًا.

مسلسل الكبير أوي 8، بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.