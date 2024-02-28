كيف تعزز مسلسلات رمضان الكوميدية صحتك النفسية؟.. منها الكبير أوي 8

تشهد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض عدد من المسلسلات الكوميدية، التي سترسم البسمة على وجوه المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك، أبرزها مسلسل الكبير أوي 8 ومسلسل بابا جه، وعتبات البهجة، وفراولة، وصدفة ومسار إجباري.

لقطات طريفة ترسم البسمة

تدعنا اللقطات الكوميدية الطريفة التي عرضها البرومو الرسمي لعدد من المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني 2024، إلى إلقاء الضوء على أهمية الضحك في تحسين الحالة النفسية والتخفيف من الضغوط والأعباء اليومية، إذ تتضح آثار الابتسامة قصيرة المدى في القدرة على الاستنشاق بشكل سليم وتحفيز عمل القلب والعضلات والرئتين، بحسب ما ذكره موقع مايو كلينيك الطبي.

ويساعد الضحك كذلك على استرخاء العضلات وتحفيز عمل الدورة الدموية، فضلًا عن التخلص من الأفكار السلبية بسهولة، والتفكير بشكل إيجابي، وزيادة الرضا الشخصي وتحسين الحالة المزاجية، كما يساعد الضحك على تقليل القلق والتوتر والاكتئاب.

فوائد الضحك لـ الصحة النفسية

في إطار هذا، أكدت الدكتورة ريهام عبدالرحمن، أخصائية الصحة النفسية، في حديثها لـ«الوطن»، أن الضحك قادر على التخفيف من آثار الإجهاد والتعب الجسدي، كما يساهم الضحك في وقف المشاعر المؤلمة والتخلص من مشاعر الغضب والحزن، وبجانب هذا يعمل على تحسين المزاج، ما يحفز قيم الإنجاز والتركيز وتحسين جودة الحياة.

وأضافت عبد الرحمن، أن مشاركة الضحك مع الآخرين خلال مشاهدة المسلسلات والبرامج الكوميدية، يقوي الروابط الاجتماعية، ويخلق مساحات من الود والألفة، كما يُعزز العمل الجماعي.