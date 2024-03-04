اعرف أطول أيام شهر رمضان.. كم عدد ساعات صيامه؟

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، الذي يستعد المسلمون لقدومه وصيامه؛ ليتساءل الجميع عن أطول أيام الشهر الكريم، وعدد ساعات الصيام به، الأمر الذي بات يشغل بال الكثيرين، والذي يتوقف على طول النهار، ويعتمد بدوره على خطوط العرض، فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، كانت ساعات الصيام فيها أطول، على عكس الدول البعيدة عن خط الاستواء وتتجه نحو الجنوب.

أقصر أيام الصيام في شهر رمضان

يمكن الإشارة إلى كون اليوم الأول من شهر رمضان، يسجل أقل عدد ساعات صيام في معظم الدول العربية والإسلامية ويسجل نحو 13 ساعة وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

أطول أيام الصيام في شهر رمضان

يشار إلى أن أطول الصيام في شهر رمضان لعام 2024، سنشهده في اليوم الأخير من الشهر، وذلك لأن النهار يطول تدريجيًا، ويسجل ذلك اليوم أطول عدد ساعات صيام؛ إذ يصوم المسلم نحو 14 ساعة و 14 دقيقة تقريبًا.

رابط الحصول على إمساكية رمضان 2024

اتاحت الهيئة العامة للمساحة المصرية، رابط للحصول على إمساكية شهر رمضان سنة 2024 بسهولة ويسر، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى الصفحة الرسمية لبوابة الهيئة المصرية العامة للمساحة من خلال الضغط «هنا».

النقر على كلمة «خدمات».

تحديد إمساكية رمضان واختيار المحافظة.

وجب عليك تحديد المدينة لتظهر الإمساكية كاملو

تتضمن الإمساكية مواقيت الصلاة في رمضان على الفور.



ثواب من أطاع الله بصيام شهر رمضان

تواردت النصوص حول ثواب من أطاع الله تعالى بصيام شهر رمضان، فقد ورد أنه مَنْ أفطر ولو يومًا واحدًا منه متعمدًا بلا عذر، ومِن ذلك أنه لن يبلغ ثواب ما فاته فيه من أجرٍ ولو بصيام الدهر كله تعويضًا عنه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».