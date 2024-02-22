لتجنب التسمم والسرطان.. علامات تكشف الفرق بين الدجاج الفاسد والسليم

عادًة ما يطمئن الأشخاص لشراء الدجاج الطازج من المحال، بسبب ذبحه وبيعه أمام أعينهم، حتى يتأكدون من سلامة وجودة الدجاج المقدم لأفراد العائلة، لكن هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء الدجاج، فمن الممكن أن تكون الدجاجة مريضة أو محقونة بالهرمونات، ما يجعلها غير صالحة للأكل.

علامات الدجاج غير الصالح للأكل

في بعض الأحيان لا توجد علامات واضحة على الدجاجة، لتدل على إنها غير صالحة للأكل، إذ يمكن ألا تحتوي على رائحة كريهة، أو بهتان في اللون، لكن هناك بعض التفاصيل الواجب ملاحظتها عند شراء الدجاجة، وفقًا لما جاءت به الدكتورة غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وإليك هذه التفاصيل:

- دهون كثيفة أسفل الرقبة والفخذين.

- الملمس اللزج لجلد ولحم الدجاج.

- ظهور لحم صدر الدجاجة بشكل فتائل من الخلف وأملس من الأمام.

وإذا لاحظتي التفاصيل السالف ذكرها في الدجاجة لا تشتريها، حتى لا تصابين أنتِ وأسرتك بالأمراض السرطانية أو التسمم المباشر، لأن هذه العلامات تدل على أن الدجاج غير صالح للأكل، بحسب غادة الصايغ.

علامات الدجاجة السليمة

قبل أن تشتري دجاجة سواء من محل مخصص لبيعها، أو من السوبر ماركت، عليك التأكد من بعض العلامات لضمان السلامة والجودة، ومن تلك العلامات:

- خلو الدجاجة من البقع الحمراء أو الزرقاء أو الصفراء.

- خلو ملمس الدجاجة من عامل اللزوجة.

- التأكد من صلابة الدجاجة.

- احتواء الدجاجة على نسبة دهون معتدلة.