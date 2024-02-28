حزب المؤتمر: «قادرون باختلاف» احتفالية سنوية تدخل البهجة على قلوب ذوي الهمم

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن هذه الاحتفالية تُسلط الضوء على نماذج مُشرفة من ذوي الهمم، تُظهر إرادتهم القوية وذكاءهم وطموحهم، وتُقدم للجميع أمثلة مُلهمة تُغير من نظرة المجتمع نحوهم.

وأكد «فرحات» في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالية «قادرون باختلاف» ساهمت بشكل كبير في دمج ذوي الهمم في المجتمع، وفتحت لهم أبوابًا جديدة في مختلف المجالات.

ذوي الاحتياجات الخاصة

أضاف أنه منذ عام 2018، اتخذت الدولة المصرية خطوات هائلة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بدءًا من إطلاق مبادرة «دمج وتمكين ومشاركة» عام 2016، وصولًا إلى إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مؤخرا خصص الرئيس السيسي 10 مليارات جنيه لصندوق «قادرون باختلاف»، وهذا تأكيد على اهتمام الدولة بتنفيذ مبادئ دستور 2014، وضمان حقوق ذوي الإعاقة والمتقزمين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

فرص عمل لذوي الهمم

وتابع أن الدولة حرصت على توفير فرص عمل لذوي الهمم، من خلال تخصيص نسبة من الوظائف لهم، في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى نسبة في مشروعات الإسكان، مؤكدا ان هذه الخطوات تعبر عن حرص الدولة على تحقيق المساواة والعادلة والتكافؤ بين جميع أفراد الشعب المصري، دون تمييز.

وأضاف أنه خلال الانتخابات الماضية، حرصت حملة الرئيس على مشاركة ذوي الهمم، من خلال استضافة فعاليات «قادرون باختلاف» في مقرها الرسمي، تأكيدًا لاهتمامها بقدراتهم ومواهبهم، وحثهم على المشاركة في الفعاليات والاستحقاقات الدستورية المهمة.

وعبر عن اعتزازه وتقديره، دعم وتقدير الرئيس لذوي الهمم، ونؤكد أن احتفالية قادرون باختلاف، رمزٌ للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا المجال.

وأشاد بجهود الدولة المصرية في دعم ذوي الهمم، ونُطالب بمزيد من التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.