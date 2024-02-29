نصحتك وأنت براحتك.. أبرز إفيهات مصطفى شعبان بمسلسل المعلم في رمضان 2024

يظهر الفنان مصطفى شعبان في موسم مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل المعلم، باعتباره واحدًا من التجار في سوق السمك، الذي يعيش حالة من الصراع غير المسبوق يهدد حياته وأسرته، وذلك حسب المقطع الدعائي «البرومو» المطروح من الشركة المنتجة والمقرر عرضه على قناة الحياة ومنصة watch it الإلكترونية.

ويحمل مصطفى شعبان، اسم «المعلم شداد» وهو اسم مركب مدون ببطاقته، حيث ظهر خلال «البرومو» وهو يتحدث مع واحدًا من أعدائه وهو الفنان منذر رياحنة، موجهًا حديثه له بقوله: «أقولك يامعلم دي جدعنة مني، إنما إنت تقولي يا معلم بأمر الحكومة، أنا في البطاقة معلم.

من أبرز اللزمات التي يستخدمها الفنان مصطفى شعبان، خلال حلقات مسلسل المعلم، الذي يعرض حصريًا على قناة في رمضان 2024: «اللي قدامك ده أجدع صاحب تلاقيه وبرضه أصعب عدو تلاقيه.. توكلنا على اللي بيوكلنا».

مسلسل المعلم رمضان 2024

واشتهر مصطفى شعبان، خلال أعماله الدرامية بتقديم إفيهات ولزمات شهيرة يتداولها متابعة السوشيال ميديا، ومن لزمات مسلسل المعلم، جاءت من خلال المعلم شداد بالوقوف داخل سوق السمك محاولًا جذب الناس لبضاعته بقوله: «حي ولسه جاي، الصابح اللي بيصبح».

مسلسل المعلم على قناة الحياة

وظهر خلال «البرومو» وهو يسخر من أحد التجار وهو بمثابة عدو له بقوله: «أنا نصحتك وأنت براحتك»، ويتفاعل الطفل الصغير جان رامز معه ويجسد دور ابنه في المسلسل بترديد نفس المقولة بطريقة غنائية والرقص بصحبة مصطفى شعبان.