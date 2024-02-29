الحوار الاقتصادي يناقش الحماية الاجتماعية وتمكين المواطن في 3 جلسات اليوم

يعقد الحوار الاقتصادي اليوم، جلساته المتخصصة لليوم الرابع على التوالي، للخروج بحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية.

ويتضمن اليوم الرابع من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات، الأولى تناقش الحماية الاجتماعية، والثانية تناقش تمكين المواطن المصري، وتناقش الجلسة الثالثة السياسات التوزيعية.

وانطلقت المرحلة الثانية من الحوار الوطني الاقتصادي، الاثنين الماضي، في بداية مرحلة جديدة بمسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.