بعيدا عن الفخامة.. فنانتان تظهران بإطلالة بسيطة خلال مسلسلي صدفة وعتبات البهجة

ينتظر الملايين من الجمهور عرض المسلسلات، خلال السباق الرمضاني لعام 2024، والذي ظهرت خلاله بعض الفنانات بإطلالة بسيطة، ومنهن الفنانة ريهام حجاج، التي تخلت عن الأناقة، والملابس الفخمة والعيش في القصور، لتخدم على الشخصية.

تُعد الفنانة ريهام حجاج واحدة من الفنانات، اللاتي تتميزن بإطلالاتهن الجذابة، خلال المسلسلات في المواسم الرمضانية السابقة، إلا أنها تخلت عن الأناقة، لتخدم دورها في مسلسل «صدفة»، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الحالي 2024.

الفنانة ريهام حجاج خلال برومو مسلسل «صدفة»

تظهر الفنانة ريهام حجاج خلال برومو مسلسل «صدفة»، بإطلالة بسيطة تتخلى فيها عن الأناقة، والميك أب والملابس الفخمة، وتدور قصة العمل الدرامي في إطار اجتماعي، حول فتاة تدعى «صدفة»، التي تخبر «مهران»، أحد الشخصيات في المسلسل، ويعمل مصفف شعر مشهور، سرًا خطيرًا عن ابنته، لتدخل الشك بداخله ويبدأ في البحث عن «صدفة».

طاقم عمل مسلسل «صدفة»

مسلسل «صدفة» من بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم، الفنان خالد الصاوي، الفنان عصام السقا، الفنانة ميار الغيطي، الفنانة سلوى خطاب، الفنانة رحاب الجمل، الفنان رشدي الشامي، الفنان فراس سعيد، والفنان تامر يسري، المسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أيمن سلامة.

جومانا مراد ودور محوري في مسلسل «عتبات البهجة»

تؤدي الفنانة جومانا مراد دورًا محوريًا، في مسلسل «عتبات البهجة»، وتظهر خلال أحداث المسلسل بإطلالة بسيطة، تتخلى فيها عن الأناقة والملابس الفخمة، وتدور أحداث العمل الدرامي، حول بهجت الأنصاري رجل سبعيني، يعيش مع ابنته وزوجته وحفيديه، ويواجه مشاكل عديدة، تعمل على تصاعد الأحداث.

طاقم عمل مسلسل «عتبات البهجة»

مسلسل «عتبات البهجة»، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة جومانا مراد، الفنان صلاح عبد الله، الفنانة صفاء الطوخي، والمطرب عنبة، والعمل الدرامي من إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف مدحت العدل.