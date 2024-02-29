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دراما المتحدة

جامعة بنها تنظم ندوة لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان

كتب:

حسن صالح
01:06 م | الخميس 29 فبراير 2024
ندوة جامعة بنها

ندوة جامعة بنها

عقدت كلية التجارة في جامعة بنها، ندوة توعوية بعنوان «تقدر من غيرها»، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في إطار حرص الجامعة على بناء الوعي المجتمعي، وأداء دورها في توعية وتثقيف الشباب الجامعي. 

وجاءت الندوة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامي غنيمي عميد التجارة، والدكتور مجدي مليجي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توعية الطلاب بمخاطر الإدمان 

وتناولت الندوة، توعية الطلاب بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على صحة الفرد والمجتمع، كما تناولت الضغوط النفسية من ناحية أسبابها وآليات التخلص منها.

مشكلات سن المراهقة

وتطرقت الندوة إلى مشكلات سن المراهقة لدى الشباب، وكيفية التعامل معه من أجل بناء جيل واع وقادر على النهوض بالمجتمع.

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